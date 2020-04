L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle nuove regole per l’uso dei 100 milioni stanziati per aiutare le famiglie. Potranno essere pagate le bollette di luce, acqua, gas e affitto. È l’effetto di un emendamento che maggioranza e opposizione hanno fatto approvare in commissione Bilancio all’Ars, dove la Finanziaria inviata dalla giunta è sottoposta alla raffica di modifiche concordate fra i partiti.