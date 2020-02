L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui funerali di Franco Marchione, che si terranno questa mattina presso la Parrocchia Sant’Oliva in corso Calatafimi. Diversi i giocatori che lo hanno ricordato, spesso accolti proprio da lui al loro sbarco in Sicilia. Dybala, soprannominato «u picciriddu» proprio da Marchione, è stato il primo a piangerlo sui social, seguito da Vazquez e Sorrentino, sulla cui foto si sono susseguiti i commenti di Rispoli, Bacinovic, Barone, Terlizzi, Di Michele, Andujar, Faggiano, Munari, Troianiello, Lo Faso, Di Donato e Succi. Ilicic gli ha dedicato un post a parte: «Riposa in pace, leggenda». Stessa cosa anche per Miccoli: «Ciao Franco, eri una persona speciale e chiunque abbia giocato nel Palermo ti ricorderà con affetto». Anche gli attuali calciatori rosanero hanno espresso il proprio cordoglio tramite i social. «Uno di noi – scrive Accardi – simbolo della palermitanità, legato alla propria famiglia e alla propria squadra del cuore», Martin lo ha ricordato pure con una foto, mentre Ricciardo lo saluta così: «Onorato di averti conosciuto, per sempre uno di noi».