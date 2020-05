L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione migranti in quel di Lampedusa. Non sono stati fatti salire sulla nave quarantena «Moby Zazà» – scrive il quotidiano – i 28 tunisini che, assieme ad altri migranti, erano sbarcati nella tarda serata di mercoledì a Lampedusa. La scelta di non imbarcarli segue anche la tragedia verificatasi nei giorni scorsi: un ventottenne, indossando il giubbotto di salvataggio, si è tuffato da un’altezza di 15 metri, verosimilmente cercando di raggiungere, a nuoto, la costa di Porto Empedocle. Il mare forza 4, con onde alte 2 metri, non gli ha però dato nessuna possibilità di scampo.