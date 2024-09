Gds: “Primavera Palermo. Pari 1-1 a Pescara”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara della Primavera del Palermo e Pescara 1-1.

Ancora un pareggio per la Primavera del Palermo, che ha concluso la partita contro il Pescara sull’1-1. Due pareggi in altrettante partite per i giovani rosanero, che in Abruzzo hanno comunque disputato un match con grande determinazione. La gara si è sbloccata nella ripresa, quando al minuto 58 i ragazzi del tecnico Del Grosso sono passati in vantaggio grazie a una bella azione personale di Di Mitri. Tuttavia, il vantaggio è durato poco, poiché al 67′ il Pescara ha trovato il pareggio con un tiro da fuori area, imparabile per il portiere del Palermo.

«La squadra sta crescendo – ha dichiarato il tecnico rosanero nel post partita – il pareggio è meritato, abbiamo giocato contro una formazione forte»