Gds: “Palermo fermato in casa dal Cesena. Pierozzi: «Colpito al polpaccio, il rigore era netto»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che ha pareggiato in casa contro il Cesena.

Il rammarico per non essere riusciti a vincere ancora una volta al Barbera è palpabile, ma al contempo c’è la consapevolezza di essere andati vicinissimi alla vittoria. L’amarezza principale riguarda un episodio dubbio che ha penalizzato il Palermo: una situazione che ha lasciato insoddisfatti i giocatori, compreso Pierozzi, che dopo la partita ha mostrato stati d’animo misti, tra cui l’ottimismo per un futuro in cui la squadra è chiamata a puntare verso le posizioni di vertice. Al momento, il primo posto occupato dal Pisa dista sei punti, mentre il secondo, del Sassuolo, è a soli tre punti (in attesa del risultato dello Spezia, che potrebbe allungare il distacco a +4 sul Palermo). Per recuperare terreno, sarà fondamentale vincere anche le prossime partite casalinghe.

La delusione di Pierozzi è legata soprattutto all’incapacità del Palermo di capitalizzare la superiorità mostrata a inizio gara, con il gol di Henry annullato per un fuorigioco millimetrico di Di Mariano e diverse occasioni sfumate di poco. “Abbiamo fatto un grande primo tempo in cui ci è mancato solo il gol, ma siamo sempre stati dentro la partita,” racconta Pierozzi. Il terzino si sofferma anche sull’episodio del contatto con Ceesay in area, che l’arbitro Manganiello non ha ritenuto irregolare e che non è stato nemmeno rivisto al Var. “Penso di aver toccato la palla per primo e poi l’avversario mi ha colpito sul polpaccio. Non credo sia stato un contatto leggero, sinceramente non so cosa abbia visto l’arbitro,” ha dichiarato Pierozzi.

Nel secondo tempo, il Palermo ha sofferto di più, con Pierozzi che ha anche subito un colpo al naso, poi fasciato: “Per fortuna adesso sto bene, ma ho preso una gomitata e ho perso molto sangue. Dobbiamo migliorare l’approccio all’inizio della ripresa, ci era già successo a Castellammare di soffrire in quel frangente.”

Pierozzi ha poi riflettuto sulla sua stagione, in cui si sta affermando come un jolly difensivo capace di giocare sia a destra che a sinistra. La partita contro il Cesena è stata la sua quarta da titolare in sei gare, la terza consecutiva sulla corsia mancina, dove è stato impiegato in sostituzione di Lund, assente per un sovraccarico muscolare. Nonostante non abbia giocato spesso a piede invertito nella sua carriera, Pierozzi ha dichiarato di sentirsi sempre più fiducioso nel suo ruolo a sinistra: “Sto trovando sempre più fiducia a sinistra, spero di continuare a migliorare.” Il giovane si candida nuovamente per un posto da titolare, indipendentemente dal rientro di Lund, anche perché il Palermo ha investito più di un milione di euro per il suo trasferimento dalla Fiorentina, dimostrando di credere molto nel suo potenziale.