Gds: “Primavera Palermo, oggi a Carini arriva il Napoli”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo che oggi affronterà il Napoli al Pasqualino.

Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale la scorsa settimana, la Primavera del Palermo torna in campo oggi al Pasqualino di Carini per affrontare il Napoli. Sarà un match complicato per i giovani rosanero, che scenderanno in campo a mezzogiorno determinati a continuare il trend positivo e cercare un altro successo davanti ai propri tifosi. Di fronte, però, troveranno un Napoli in ottima forma, reduce da tre vittorie consecutive.

A guidare l’attacco del Palermo ci sarà il baby-bomber Di Mitri, già autore di tre gol in cinque partite, pronto a dare filo da torcere alla difesa avversaria. Nonostante i rosanero abbiano un bilancio favorevole negli scontri diretti con 11 vittorie su 27 incontri complessivi (contro le 6 del Napoli), le ultime tre sfide hanno visto il Palermo uscire sconfitto, lasciando alla squadra campana l’ultima parola.