Gds: “Brunori fuori. Le probabili formazioni di Palermo-Reggiana”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Reggiana.

La sfida contro la Reggiana rappresenta un crocevia fondamentale per il Palermo, che cerca la prima vittoria casalinga della stagione. Dopo i recenti passi falsi, i rosa devono reagire e iniziare a scalare la classifica per mantenere vive le proprie ambizioni. Davanti al pubblico del “Barbera”, la squadra di Dionisi ha l’obbligo di ottenere un risultato positivo, mettendo in campo tutta la grinta e la determinazione necessarie.

Le scelte di Dionisi

Con Brunori fuori per infortunio, sarà Henry a guidare l’attacco. Sulla fascia sinistra, Ceccaroni sembra favorito su Lund, mentre a centrocampo Ranocchia è preferito a Verre.