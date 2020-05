L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla scoperta fatta dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo. Per la prima volta in Europa è stato fotografato il virus all’interno di una cellula renale. Il professore Giuseppe Remuzzi afferma: «Bisogna capire che la causa della morte non è solo l’insufficienza respiratoria ma in moltissimi casi è l’insufficienza renale. La dinamica è riportata anche sul recente numero della rivista Science». Nei laboratori sono stati riconosciuti i meccanismi che si attivano quando il sistema immunitario tenta di reagire al virus, che per le sue caratteristiche provoca una risposta eccessiva che porta alle difficili polmoniti. «Siamo riusciti a capire che queste polmoniti dipendono da altri meccanismi secondari attivati dal sistema immune: uno di questi meccanismi si chiama «sistema del complemento».