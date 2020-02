L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle critiche a Pergolizzi. Non si spiegherebbe diversamente il bombardamento di critiche (e anche offese gratuite sui social) a cui è sottoposto Pergolizzi. E nemmeno quel silenzio di ieri di parte dello stadio quando lo speaker ha «sparato» il suo nome non ottenendo in cambio il cognome. Il tecnico, come tutti, può sbagliare, ma gli va riconosciuto qualche merito se il Palermo è in testa alla classifica.