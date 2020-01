L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul doppio obiettivo del Palermo: domenica la squadra rosa potrà dare il via a due nuovi “filotti”, quello dei successi di fila in campionato e quello dei successi di fila al “Barbera”. In entrambe le categorie, per il momento, i rosa sono a quota due dopo la sfida della settimana scorsa in casa del Marina di Ragusa. Se dovessero arrivare i tre punti nel derby contro l’Fc Messina, si tratterebbe della terza vittoria consecutiva sia tra le mura amiche che in generale, evento che per il Palermo non si verifica dallo scorso 3 novembre col Corigliano. Gli uomini di Pergolizzi puntano al tris per consolidarsi in vetta alla classifica e poter guardare al passato con altri occhi.