L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida con l’FC Messina. Martin farà rientro oggi da Montecarlo, dopo un permesso ottenuto per andare a Montecarlo, dove giovedì la moglie Bianca ha dato alla luce il loro secondo figlio. Accardi ha lavorato a parte con i preparatori atletici, per poi proseguire l’allenamento col resto del gruppo. Squalificato Martinelli. Senza giocatori adattabili sull’out mancino, Pergolizzi dovrebbe tornare alla difesa a 4 con Crivello terzino, come già visto a Ragusa per ampi tratti di gara, ma non è da escludere un ulteriore esperimento con un nuovo tornante sulla sinistra, per proseguire con la difesa a 3. Tutte ipotesi che il tecnico proverà sul campo di Boccadifalco tra oggi e domani, per avere anche modo di studiare al meglio i prossimi avversari.