L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida vinta contro il Marina di Ragusa:

Pelagotti 5,5

Non deve compiere interventi di rilievo, ma nel primo tempo si fa sorprendere dalla conclusione da cinquanta metri di Puglisi, che non è nuovo a certe prodezze balistiche.

Peretti 6,5

Si conferma un giovane di grande affidabilità. Prende presto le misure al rapido Diop e praticamente non sbaglia nulla. Molto bravo di testa, quando si trova in difficoltà non esita a spazzare per evitare guai.

Lancini 6,5

A parte Sforzini è il rosanero che va più vicino al gol con quella battuta da 35 metri. Nel suo ruolo non demerita e tiene a bada attaccanti rapidi ma decisamente poco concreti.

Crivello 5

La sua peggiore prestazione con la maglia rosanero. Il cambio di ruolo gli scombussola i programmi. Il campo fa il resto e sbaglia un paio di facili controlli. Nel finale rischia il rigore. Un fallo plateale ma inutile perché Baldeh difficilmente sarebbe potuto intervenire.

Langella 7

Il migliore. Gioca in più ruoli sempre a destra e conferma di attraversare un ottimo momento, soprattutto atletico. Bravo in fase di contrasto che quando c’è da ripartire e non è un caso se è proprio l’ex barese ad offrire l’assist decisivo a Sforzini. Nel recupero sbaglia per stanchezza una facile conclusione.

Mauri 5,5

Una gara di sofferenza. Gira a vuoto tra Calivà e Schisciano, quando Pergolizzi cambia modulo migliora un po’, ma è lento e raramente riesce a verticalizzare la manovra. Gioca male nel finale un contropiede.

Kraja 5,5

Continua la sua parabola discendente. Il solito compitino in mezzo al campo cercando di non sbagliare. È in evidente difficoltà sul fondo campo irregolare ma questo non giustifica una gara abulica nelle quale non prende una sola iniziativa. Con Felici aveva una buona intesa, adesso sembrano estranei.

Martinelli 5,5

Anche l’ex bresciano dovrebbe dare di più. Nel primo tempo gioca largo e cerca con insistenza ma senza risultati lo scambio con Floriano. Nella ripresa gioca con più determinazione recupera qualche palla importante nel momento in cui il Ragusa alza il ritmo. Rimedia una inspiegabile ammonizione allontanando la palla e sarà squalificato.

Felici 6

Gioca largo ma si accentra regolarmente a sostegno del centrocampo. Non sfrutta per mancanza di lucidità un paio di situazioni in area del Ragusa ma è l’unico rosa ad attaccare gli spazi anche senza palla. Insomma pur non segnando si rende utile, a metà ripresa fa spazio a Silipo.

Sforzini 6,5

Decide la partita con freddezza sul filo del fuorigioco, è la sua prima rete decisiva della stagione. Non sappiamo se sia al meglio, però non risparmi fatica a far da sponda. Giocando può solo migliorare.

Floriano 6

Non è decisivo come lo era stato col Roccella anche perché Utro gli costruisce una solida «gabbia» attorno e alla mezzora della ripresa sbaglia una facile conclusione mandando di poco fuori. Però è un punto di riferimento fondamentale. Cerca sempre la giocata migliore.

Ambro 5,5

Sostituisce Kraja e come Kraja fa poco per imporre la sua freschezza atletica a centrocampo. Qualche buon recupero ma non si inserisce mai con convinzione.

Silipo 6

Quasi mezzora al posto di Felici. Non ha le qualità atletiche dell’altro 2001 ma ha un ottimo controllo di palla. Prova senza successo un paio di dribbling, riesce a dare il meglio da rifinitore offrendo a Floriano una buona palla.

Martin 6

Reduce da una settimana delicata (anche la paternità), entra e mette ordine offrendo un ottimo assist per Floriano.

Allenatore Pergolizzi 6

Vince ancora col minimo scarto. Fa bene a cambiare subito modulo tattico dando sostanza al centrocampo. Le assenze lo limitano nelle scelte e deve impiegare qualche rosa fuori ruolo. La rinuncia contemporanea a Sforzini e Felici non aiuta nell’assalto finale del Marina.

Arbitro Calzavara 5,5

Qualche atteggiamento da protagonista. Ci prende sul gol di Sforzini sorvola sulla trattenuta di Crivello su Baldeh ritenendola forse non decisiva ai fini dell’azione.