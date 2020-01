L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Marina di Ragusa. La sesta vittoria esterna col risultato di 1-0 consente al Palermo di mantenere cinque punti di vantaggio sul Savoia, fa felici gli oltre mille fans rosa che hanno riempito lo stadio Aldo Campo come non accadeva da anni e conferma che sarà un finale di stagione difficile. Qualcuno dice che le vittorie sofferte sono le più belle ma ieri di bello s’è visto davvero poco e proprio nel segno della tradizione la partita farà discutere. Anzitutto per il gol che ha sbloccato la gara. Al 7′ della ripresa Sforzini ha agganciato in area un bel passaggio filtrante di Langella, ha stoppato ed ha battuto di destro Pellegrino. La difesa di casa è sembrata ferma, ha reclamato sostenendo che Sforzini fosse in fuorigioco ma il giovane Nicola Pietrangeli (come l’ex tennista) ha tenuto millimetricamente in gioco l’attaccante. Il Palermo se l’è vista brutta, pur avendo costruito più occasioni dei padroni di casa. Non è riuscito a chiudere la partita, nonostante i tanti spazi offerti dal passaggio al 4-3-3. Per tutto un tempo il Palermo ha sbattuto sul muro dei padroni di casa, rischiando subito al 5′ quando Puglisi (con Schisciano il migliore tra i padroni i casa) ha calciato dalla propria metà campo sorprendendo Pelagotti, la palla ha picchiato sul palo. La migliore notizia, a parte il risultato, è che alla fine del campionato manca una giornata in meno, cinque punti di vantaggio non sono tanti ma consentono di ragionare senza panico sulle scelte da fare in queste ultima parte di stagione.