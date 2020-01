L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Marina di Ragusa e Palermo. Ci si dovrebbe rassegnare a soffrire. L’ha detto anche la partita di ieri contro il Marina di Ragusa, che ha messo i brividi alla squadra di Pergolizzi fino al ’95. Pure le «piccole» si sono messe a lottare come dannate su ogni pallone per prendersi punti che possono diventare come oro colato in chiave salvezza. Il Palermo sembra nato per soffrire: benedetta la sua difesa, ma questa squadra non possiede l’istinto killer che sa chiudere le partite. Ieri è andata bene per questioni di centimetri, si è rischiato grosso. Perdere punti in questo momento del campionato per un passaggio sbagliato o per una finezza di troppo sarebbe un delitto.