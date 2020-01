L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sicura assenza di Martinelli nella prossima sfida con l’FC Messina. Un cartellino giallo preso a due minuti dalla fine, per giunta in una situazione di gioco che neanche richiedeva un fallo, da parte di uno dei giocatori più esperti presenti in organico: è bastato questo per far piombare nuovamente i rosa nell’emergenza, perché il centrocampista svizzero era diffidato e salterà la prossima gara. Senza terzini e giocatori adattabili sulla fascia, il Palermo tornerà alla difesa a quattro. Al posto di Martinelli verrà schierato uno tra Mauri e Ambro. Tra poche settimane, almeno, l’emergenza sarà finita: Martinelli e Vaccaro torneranno contro la Cittanovese, Doda potrebbe rientrare contro il Biancavilla o al massimo contro il Licata, quando dovrebbe essere disponibile anche Ricciardo.