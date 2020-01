L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” propone le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida contro il Marsala.

Pelagotti 5

Giornata nera per i portieri. Quello del Palermo gioca la sua peggiore partita in maglia rosa. Incerto su una respinta all’inizio della gara, causa il rigore atterrando in modo scomposto Padulano. Si riscatta parzialmente sul tiro angolato di Candiano.

Doda 6

Sul suo fronte attacca Padulano, che è rapido e tecnico. L’albanese fatica un po’, sbaglia all’inizio una chiusura in area ma si rende protagonista di un paio di sgroppate efficaci che garantiscono profondità ai rosa.

Lancini 6

Balistreri non è un fuoriclasse ma ha esperienza, tenacia, insomma è sempre un cliente scomodo. Limita i danni e si produce in un paio di puntate in avanti, nelle quali non riesce a sfruttare la sua arma migliore, il colpo di testa. Non è perfetto nella chiusura su Padulano in occasione del rigore.

Crivello 6,5

Autoritario, non sbaglia un solo intervento. Come Lancini si fa sorprendere nell’azione del rigore assegnato al Marsala, complicando la vita a Pelagotti. In ogni caso conferma di essere un leader di questa squadra e non sbaglia un appoggio.

Vaccaro 5.5

Avrebbe la possibilità di incidere maggiormente a sinistra, perché riesce a giocare una miriade di palloni. Ma non arriva quasi mai sul fondo, preferendo cross dalla trequarti che non arrivano mai a destinazione. Anche l’esterno mancino sta accusando un momento di flessione.

Kraja 5

La controfigura del giocatore brillante di inizio di campionato. Si vede poco, non rischia mai l’inserimento giocando quasi col freno a mano tirato. Dovrebbe sfruttare il suo potente destro ma ci prova una sola volta. Dopo un tempo abulico Pergolizzi lo cambia con Langella.

Mauri 6,5

Non è Martin, non ne ha la personalità, né la visione di gioco. Così fa girare la palla in modo prevedibile e non sempre con la dovuta rapidità. Però non molla mai e gioca con lo spirito giusto. E quando va sul dischetto calcia finalmente un rigore con tutte le regole.

Martinelli 6

Prestazione sufficiente, ma senza particolari iniziative. Riesce anche a segnare ma da posizione irregolare. Vale il discorso fatto più volte: per la sua esperienza dovrebbe avere un ruolo più decisivo invece è come se si accontentasse di essere un buon gregario.

Felici 7

Il migliore del Palermo. Si guadagna il rigore saltando Candiano in area. Poi altre due punizioni (una delle quali era proprio sulla linea dell’area). Insomma, è l’attaccante del Palermo che più di tutti crea scompiglio nella difesa del Marsala e mai un solo spettatore avrebbe immaginato che sarebbe stato sostituito. Lascia il campo furibondo.

Ricciardo 5,5

Non si risparmia ma vede poco la palla. Troppe volte si fa sorprendere in fuorigioco perché tarda a rientrare. Non vuole calciare il rigore e questo la dice tutta. Nella ripresa ci prova di testa senza centrare la porta, insomma è un giocatore sta attraversando un momento delicato. Ma il Palermo ha bisogno dei suoi gol.

Ficarrotta 6

Aveva giocato meglio all’andata con la maglia del Marsala. Comincia bene con una bordata da lontano deviata da Russo. Poi si complica la vita da solo con scelte spesso sbagliate. C’è da riconoscergli un grande impegno e forse per questo Pergolizzi lo tiene in campo per l’intera partita.

Langella 6,5

Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto ed ha la lucidità per battere Russo. Un gol prezioso che rilancia l’ex barese.

Silipo 6,5

Se il buongiorno si vede dal mattino il Palermo ha fatto bingo. Si vede poco ma nel recupero segna un gol che chiude la partita e che il giovane romanista non dimenticherà mai.

Accardi sv

Pochi minuti in difesa del vantaggio.

Allenatore Pergolizzi 6

Il risultato premia premia le sue scelte ma la qualità del gioco del Palermo resta modesta. Il cambio di Felici e la successiva spiegazione lasciano molto perplessi.

Tesi 6

Giusti i due rigori, forse ne avrebbe potuto assegnare un altro su Felici. Si lascia guidare dal collaboratore di linea e annulla giustamente la rete di Martinelli. Regala un corner al Marsala sul tiro di Mauri.