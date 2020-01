L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Marsala. Un successo prezioso per i rosanero, ma con poco gioco e deciso tra seconde linee. Un primo tempo in cui la palla tra i piedi dei rosa sembrava pesare una tonnellata, forse per la paura, forse per i richiami atletici della pausa. Un primo tempo insomma in cui tutti avevamo rivisto il Palermo impacciato delle ultime settimane. Al secondo minuto di recupero di questo primo tempo Felici ha anticipato Candiano, che l’ha steso in area e l’arbitro Tesi ha assegnato il rigore. Tutti i rosa prontamente hanno indicato Ricciardo, che aveva sbagliato dal dischetto all’andata contro il Marsala e prima della sosta contro il Troina. Il bomber rosa, però, s’è rifiutato di calciare, evidentemente non era sicuro dei propri mezzi. Una scena plateale quanto inconsueta, così sul dischetto è andato Mauri che ha segnato con freddezza spiazzando Russo rasoterra. Proprio al 24′ della ripresa Pergolizzi decideva di mandare in campo il giovanissimo Silipo, neppure titolare nella Primavera della Roma, arrivato in settimana. Chiedendo però a Felici, che fino a quel momento era stato il migliore del Palermo e non solo per essersi guadagnato il rigore di lasciare il campo. Felici non ci voleva credere. Ha sferrato un calcione al tabellone pubblicitario più vicino, non ci credeva neppure il pubblico, si sono alzati fischi per Pergolizzi, applausi per Felici che uscendo dal campo ha ricambiato. Scena surreale. Al secondo minuto di recupero della ripresa. Il Palermo era tornato in vantaggio al 28′, quando Langella ha deviato in porta con freddezza una maldestra respinta corta del portiere marsalese Russo sul cross da sinistra di Vaccaro. L’ultimo gol su azione dei rosa era stato un mese fa contro l’Acireale. Sembrava che il Palermo volesse solo aspettare la fine della gara quando appunto al secondo minuto di recupero Silipo ha controllato una palla centralmente, s’è portato tutto a sinistra attraversando l’area e col piede mancino ha lasciato partire da posizione angolatissima qualcosa a metà tra un tiro e un cross, che ha scavalcato Russo infilandosi sul palo opposto e chiudendo la partita. Nonostante il risultato, non è stato riconsegnato un Palermo brillante al campionato. L’assenza di Martin s’è avvertita, Kraja è l’ombra del giocatore di inizio di stagione, Ficarrotta non s’è risparmiato ma non ha mai inciso e se qualcuno non l’avesse capito Ricciardo sta attraversando un brutto momento. Quando un bomber si rifiuta di calciare un rigore vuol dire che va aiutato, sostenuto, perché per vincere il campionato il Palermo ha bisogno del miglior Ricciardo. In quanto a Pergolizzi avrà ben capito che quando ha sostituito Felici i fischi erano tutti per lui.