L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calcio di rigore del Palermo nella sfida contro il Marsala. Pergolizzi aveva preannunciato una sua scelta in merito ad un eventuale rigorista, ma a quanto pare non tutti hanno seguito le indicazioni del proprio tecnico. Non Lancini, sicuramente, che subito dopo il fallo subito in area da Felici ha preso il pallone per darlo a Ricciardo, come segnale di stima e di incoraggiamento nei confronti del capocannoniere rosanero. Ma il centravanti non ha voluto stravolgere le gerarchie previste da Pergolizzi per questa partita. Mauri primo rigorista e Ficarrotta secondo, con Ricciardo eventuale terza scelta. Questa era la «tabella» del tecnico per la partita di ieri.