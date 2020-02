Un post di auguri e complimenti, seguito da dichiarazioni contrastanti. Al fischio finale tra Cittanovese e Palermo gli animi si sono scaldati e il presidente dei calabresi ha subito puntato il dito contro Pelagotti, reo a suo avviso di ave rlanciato oggetti ai tifosi locali, colpendo addirittura un disabile (CLICCA QUI). Accusa prontamente smentita dal portiere rosanero: «Confermo di non aver lanciato alcun oggetto contro i tifosi posizionati dietro la mia porta nel secondo tempo della gara, nonostante l’area retro porta del campo non fossea perta al pubblico. Al contrario, nel corso della ripresa sono stato colpito alla spalla ed al polpaccio da due pietre, informando l’arbitro, tramite il nostro capitano, dell’accaduto » . E dire che giusto qualche ora dopo la fine della partita, il club giallorosso aveva parlato su Facebook di «una fantastica giornata di sport», derubricando l’accaduto (con tanto di rissa sfiorata negli spogliatoi) ad una «camurria», complimentandosi con Mirri e Sagramola, oltre che con i tifosi rosanero. Un messaggio a cui fanno da contraltare le parole della dirigenza della Cittanovese e le immagini dell’indomani. Come la foto pubblicata da Langella su Instagram: un occhio nero che di sportivo ha decisamente poco (CLICCA QUI).