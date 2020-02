L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei due gol subiti contro la Cittanovese in trasferta dal Palermo. Due gol, tutti in una partita. Anche il bunker del Palermo, una volta tanto, è costretto a scricchiolare. In trasferta, lì dove la squadra di Pergolizzi aveva subito due reti in tutto il campionato, il bottino di gol incassati è stato immediatamente raddoppiato. La Cittanovese è riuscita in un’impresa che finora nessuno era stato in grado di fare, quella di «bucare» la retroguardia rosanero in formato da viaggio. Non un campanello d’allarme, perché il Palermo alla fine si è imposto con un netto 4-2 e ha saputo rimediare ai propri errori difensivi, però è un segnale di come il punto di forza dei rosa lontano da casa abbia dato un piccolo segno di cedimento. Prima di domenica, infatti, l’imbattibilità da ospiti si era basata sul «golletto» e sulla solidità del pacchetto arretrato, capace di concedere solamente due reti alle avversarie (di cui una per autogol, contro il Biancavilla). A Cittanova, invece, le maglie si sono aperte e il Palermo ha sofferto maggiormente, sin dai primi minuti di gioco. La rete a bruciapelo di Giaimo e il rigore di Tripicchio hanno chiuso inoltre la striscia di imbattibilità di Pelagotti a quota 277 minuti, la seconda migliore serie positiva per la porta rosanero in questa stagione (il record è di 314 minuti senza subire reti, da Palermo-Savoia a Palermo-Acireale). Numeri alla mano, infine, quella del Palermo non è più la miglior difesa del girone. In trasferta rimane sempre in vetta, con quattro reti sul groppone, ma in totale è il Savoia ad aver subito meno gol (13 contro le 14 della squadra di Pergolizzi). Un primato a cui i campani, dopo questo weekend, rinuncerebbero volentieri – conclude il quotidiano -.