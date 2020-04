L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ripartenza della Serie A. Non si vede l’ora di giocare, a costo di giocare in stadi di regioni meno interessate dalla pandemia, come ipotizzato da Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del ministro Roberto Speranza per il Coronavirus e consulente Coni: «Sulla fattibilità dei sistemi di controllo è tutto da verificare, ma le proposte sono credibili e sostenibili. C’è un discorso geografico comunque: l’Italia non è tutta uguale a livello di contagi. Al Centro-Sud non c’è stata quell’esplosione terribile del Nord. È chiaro che dobbiamo valutare lo scenario in due settimane, non vale la pensa guardare l’andamento giornaliero, perché servono due settimane per l’incubazione del virus. La situazione sta andando molto meglio in molte regioni italiane, ma non in tutte. In Lombardia c’è ancora uno scenario preoccupante, non si può dare un’indicazione generica per tutti. Ad inizio maggio potremo dare dei suggerimenti guardando la situazione».