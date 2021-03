L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ZTL a Palermo.

Un automobilista palermitano su cinque si è fatto trovare impreparato dal ritorno della ZL. Nei primi due giorni, su 14.176 accessi totali quasi 3 mila sono non autorizzati. In questo momento si parla di accessi “sospetti” perché la polizia municipale dovrà verificare i dati delle telecamere prima di tradurli in contravvenzioni per gli automobilisti.





Pronte 26 nuove telecamere, ecco dove verranno piazzate:

via San Sebastiano, via Alloro, via Cervello, vicolo del Pallone, via Pardi, via Filangeri, corso dei Mille, via Maqueda, via Battisti, via Grasso angolo via Mignosi, via Musco angolo via Grasso, via Lo Giudice, via Saverio, via Cadorna, piazza Baronio Manfredi, via Barbieri, Porta Nuova, via Papireto, via Bonello, piazza del Noviziato, via Maqueda/via Cavour, via Roma (Olivella), via degli Angelini, piazza Santa Teresa, via Cappuccinelle (cortile Mangano), via Cappuccinelle angolo via Papireto.