L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche delle zone blu e della Ztl a Palermo. La giunta ha approvato ieri pomeriggio una delibera con cui dà mandato agli uffici di emettere una ordinanza dirigenziale per fare ripartire la sosta col «gratta e posteggia». Rinno per l’ordinanza sulla movida che molto ha fatto discutere all’alba della sua introduzione, circa un mese fa, subendo ripetute modifiche fino ad arrivare al compromesso di oggi. L’attuale regola (locali chiusi alle 2 di notte, divieto di assembramento e limitazione per la vendita di alcol da asporto) varrà sino a giorno 25.