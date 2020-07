L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di Via Ruggero Settimo a Palermo definendola “in gabbia”. C’è tanto caos per una nuova fase dei lavori per la realizzazione dell’anello ferroviario. Gli automobilisti, arrivando da via Libertà o da via Turati, si sono ritrovati un nuovo tappo per la circolazione in centro.