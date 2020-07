L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei bar del Tribunale di Palermo, che almeno per il momento, resteranno chiusi.

La società Solemare srl, titolare delle licenze, ha annunciato il proprio disimpegno. La chiusura per ferie, annunciata con cartelli affissi sugli ingressi delle due strutture, era fittizia: dietro c’era altro e i proprietari ieri sono venuti allo scoperto, attraverso l’avvocato Stefano Giordano. Cessano l’attività, spiega il legale, sia per il calo del volume di affari, legato all’emergenza Coronavirus, che per la vicenda fatta venire fuori dagli impiegati attraverso le Iene, il popolare programma di Italia 1, sugli stipendi che i dipendenti sarebbero stati costretti in parte a restituire.