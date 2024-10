Gds: “Palermo, via al casting per il tridente”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul tridente al quale si affiderà Dionisi.

La sosta del campionato sta offrendo a Dionisi l’opportunità di fare ordine nella sua formazione e di stabilire con maggiore chiarezza quali giocatori puntare per affrontare al meglio il ritorno in campo. Questo periodo di pausa potrebbe rappresentare un momento cruciale per un nuovo inizio, soprattutto per risolvere i dubbi legati al reparto offensivo, con particolare attenzione agli esterni.

Finora, Dionisi ha dovuto fare i conti con numerosi cambi, tra infortuni e scelte tecniche, portando a una rotazione costante degli esterni nel suo 4-3-3. Gli esterni a disposizione del Palermo, in questo momento, sono cinque: Insigne, Di Mariano, Di Francesco, Le Douaron e Appuah, tutti ora pronti a giocare grazie alla pausa.

I due francesi, Le Douaron e Appuah, hanno dovuto affrontare un normale periodo di adattamento al calcio italiano, durante il quale Insigne e Di Francesco sono stati preferiti per la loro maggiore esperienza. Tuttavia, con il passare delle settimane, Dionisi ha iniziato a dare più spazio a Di Mariano e a Le Douaron, che contro il Südtirol e la Salernitana ha dimostrato di aver scalato le gerarchie, favorito anche dall’importante investimento fatto dalla società per lui.

Il grande interrogativo ora è se Dionisi continuerà a puntare su Le Douaron o se darà nuovamente fiducia a Insigne, che finora è stato il giocatore più prolifico del Palermo, con tre reti in stagione. Allo stesso modo, sulla fascia sinistra, il duello tra Di Francesco e Di Mariano è aperto, con entrambi pronti a contendersi il posto da titolare.

Infine, c’è Appuah, giovane classe 2004 arrivato dal Nantes, che ha avuto finora poche occasioni di mettersi in mostra, ma ha dimostrato grande determinazione nei pochi minuti giocati contro il Cesena. Anche se il suo percorso di crescita è ancora in corso, Dionisi potrebbe decidere di impiegarlo nel ciclo di partite che attende il Palermo, considerando i tanti impegni ravvicinati.

Il ritorno in campo contro il Modena sarà il primo banco di prova per capire su chi Dionisi farà affidamento e come gestirà il tour de force di cinque partite in venti giorni, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi e dare continuità al percorso di crescita del Palermo.