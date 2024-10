Gds: “Palermo, caccia al quarto colpaccio di fila. E a Modena spesso va di lusso”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che va a caccia del quarto colpo in trasferta.

La trasferta di dodici mesi fa al Braglia evoca sentimenti contrastanti per il Palermo: da una parte, l’apice della stagione con il supporto di 3.400 tifosi, dall’altra l’inizio di un calo che ha compromesso il resto del campionato. Sabato i rosanero tornano a Modena con la speranza che questa partita possa segnare l’inizio di una risalita verso il vertice della Serie B, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi.

Il successo per 0-2 ottenuto il 7 ottobre 2023 contro il Modena fu il punto più alto della gestione Corini, con il Palermo virtualmente in testa alla classifica con 19 punti in otto partite. La prestazione fu brillante, favorita dall’espulsione di Oukhadda, con Henderson e Mancuso che siglarono i gol della vittoria, infiammando il settore ospiti. Tuttavia, da quel momento in poi, il Palermo collezionò solo 37 punti in 28 partite, concludendo la stagione con un anonimo sesto posto e venendo eliminato in semifinale play-off dal Venezia.

L’estate ha portato importanti cambiamenti con l’arrivo di Dionisi in panchina e De Sanctis come direttore sportivo, ma le soddisfazioni tardano ad arrivare. La vetta della classifica è distante 8 punti e i nuovi acquisti, tra cui Ranocchia e Le Douaron, non hanno ancora raggiunto il livello atteso. La speranza è che la trasferta al Braglia possa invertire la tendenza negativa.

Il Modena, dal canto suo, ha sempre sofferto contro il Palermo, che ha vinto tutte e quattro le sfide dal ritorno in Serie B. Brunori e compagni mirano a conquistare la quarta vittoria esterna consecutiva, un traguardo già raggiunto la scorsa stagione proprio al Braglia, ma dovranno anche assicurarsi che questa vittoria non rimanga isolata, ma sia l’inizio di una nuova fase di crescita.

Rispetto alla gara dell’ottobre 2023, molto è cambiato: Henderson e Mancuso non fanno più parte della squadra, e il Palermo si è profondamente rinnovato. Adesso non basta più sfiorare l’obiettivo play-off, serve concretezza e il tempo a disposizione per risalire la classifica inizia a scarseggiare.