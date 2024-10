Amerini: «Palermo all’altezza della promozione in A. Per Brunori periodo difficile»

Intervistato da “News.Superscommesse.it”, l’ex calciatore Daniele Amerini ha espresso il proprio parere su alcune squadre di Serie A e sui club che hanno fatto parte della propria carriera. In questo estratto, le parole di Amerini sulle ambizioni del Palermo di Dionisi e sulle chance di promozione dei rosanero.

Questa squadra è da Serie A, secondo Daniele Amerini? «Il Palermo ha ingaggiato un allenatore che ha già conosciuto la Serie A, con l’intento di sfruttare la sua esperienza. È chiaro che, anche per una persona del suo calibro, la Serie B resta difficile da gestire. Il gruppo dispone di

calciatori di ottimo livello e sono stati scelti profili di un certo spessore, tra cui Thomas Henry, ma il rinnovamento è stato piuttosto imponente e molti si stanno conoscendo un po’ alla volta; è vero che si stanno avendo dei risultati altalenanti, ma la presenza di Dionisi testimonia come ci sia la volontà di far crescere questa squadra per renderla competitiva il più possibile. Ritengo che questa rosa debba ritenersi all’altezza di poter lottare per conquistare la promozione in massima serie. Il campionato è ancora molto lungo e c’è bisogno di assestarsi, ma c’è tutto il tempo per iniziare a trovare una certa continuità di risultati per raggiungere un obiettivo che resta alla portata. Non si può nascondere che ci sono dei calciatori più in difficoltà rispetto ad altri: penso a Brunori che sta attraversando un periodo particolare, perché è stato messo in discussione già da diverso tempo e ne sta risentendo sul profilo mentale; dovrà essere bravo a lasciarsi tutte le voci brutte alle spalle e pensare soltanto a concentrarsi sul lavoro. Il valore di questo attaccante lo conoscono tutti, ma tutto parte dal riconquistare la tranquillità interiore».