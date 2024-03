Gds: “Palermo, vampe e guerriglia: denunciati 18 giovani”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla guerriglia urbana verificatasi a Palermo nel giorno di San Giuseppe.

Misero a ferro a fuoco diversi quartieri della città con le loro sassaiole dando anche alle fiamme cataste enormi di legna e rifiuti nel giorno dei festeggiamenti in onore San Giuseppe e alla vigilia. In diciotto sono stati identificati e denunciati per il caos creato con l’allestimento delle vampe: 4 adulti e ben 14 minorenni.

Sono tra coloro che hanno dato vita a dei violentissimi scontri con le forze dell’ordine, vigili del fuoco e polizia municipale, costretti in tenuta antisommossa a fare irruzione in alcune piazze ed a spegnere i roghi. A procedere alle segnalazioni in Procura la polizia: che sarebbe finita così era ampiamente prevedibile.

Alcuni agenti, infatti, filmarono i momenti più estremi della violenza mentre i pompieri spegnevano i roghi, protetti da uno scudo fatto di auto blindate e agenti con caschi, scudi e altro equipaggiamento.