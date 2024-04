Gds: “Palermo, turista inciampa nella buca e resta ferito”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul turista inciampato a Palermo e finito in ospedale.

Strade e marciapiedi mietono l’ennesima vittima. Questa volta a mettere il piede in fallo un anziano turista americano al suo ultimo giorno di vacanza in città. L’episodio è

avvenuto lunedì sera in piazza Sant’Oliva: l’uomo, originario del New Jersey, era appena uscito da un hotel della zona accompagnato dalla moglie.

La coppia di visitatori si stava dirigendo verso un noto ristorante della zona, Casa Macè, al numero civico 9 della piazza, per la cena: sono bastati pochi metri e una scarsa illuminazione per ingannare l’anziano che si è ritrovato destabilizzato a causa di un marciapiede ormai sconquassato dalle radici degli alberi. L’anziano è quindi caduto, procurandosi la rottura dello zigomo e una copiosa perdita di sangue. In frantumi anche una lente del paio di occhiali che portava indosso. Sul posto sono accorsi tanti passanti che hanno aiutato il turista in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato l’anziano all’ospedale Civico, dove gli sono stati applicati un paio di punti di sutura.

«Sta bene, anche se si tratta di una brutta ferita – fanno sapere dall’albergo dove alloggia – ha un grosso ematoma viola sul visto. Purtroppo ha dovuto allungare di un giorno la sua permanenza qui in città a causa di questa caduta rovinosa. Possiamo però dire che è stato fortunato, visto quello che si sente in giro. La piazzetta è abbandonata – proseguono – non solo sotto il profilo del manto stradale e dello stato dei marciapiedi ma anche per ciò che concerne l’illuminazione e i rifiuti.