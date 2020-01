Alta tensione per il Palermo. Nonostante il Roccella sia un avversario abbordabile, per la squadra rosanero s’annuncia una domenica difficile. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, per il Palermo e principalmente per Pergolizzi, preso di mira da parte della tifoseria rosanero, per il pareggio rimediato nell’ultima sfida in campionato col San Tommaso, ma più in generale per il fatto che quella che doveva essere nell’immaginario collettivo una comoda passeggiata si sta rivelando una faticosa scalata. Tre punti di vantaggio sul Savoia non sono molti, ma almeno oggi il Palermo non rischierà di essere scavalcato in classifica. Non è facile dare il meglio quando si è sempre sotto pressione, ma allenare egiocare in una squadra come il Palermo comporta molti oneri e pochi onori per tutti. Alla gratificazione di giocare davanti a quindicimila spettatori e in un contesto casalingo ancora da Serie A corrisponde il dovere di offrire sempre spettacoli all’altezza delle aspettative. Cosa che non sempre è accaduta in questa stagione e bisogna tenere presente che l’ultimo match veramente ben giocato dai rosanero risale allo scorso 24 novembre, quando al Barbera il Messina fu battuto nettamentenon tanto nel punteggioma sul piano del gioco. Da quel giorno il buio e Pergolizzi non è riuscito a trovare rimedi nonostante i successi contro Giugliano, Castrovillari e Marsala.