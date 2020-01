Dopo il deludente pareggio con il San Tommaso, oggi il Palermo proverà a riscattarsi approfittando di alcune necessità perché le assenze di Doda e Vaccaro impongono una specie di rivoluzione. E chissà che da questa rivoluzione non possa nascere qualcosa di nuovo e produttivo su cui puntare per il proseguo della stagione. Soprattutto in fase offensiva. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, l’idea è quella di schierare una difesa a tre e un centrocampo a quattro. Langella e Martinelli sapranno fare gli esterni, arretrare sulla linea difensiva in fase di non possesso e dare nello stesso tempo una manoa Martin e Kraja?Ma si tratta di calciatori capaci di accompagnare l’azione, insomma con questo 3-4 -3 il Palermo avrà più giocatori con cui proporre l’azione offensiva. E nella ricerca di nuovi equilibri va rilevato che pur annunciandosi appunto con il “tridente” il Palermo dovrebbe giocare oggi con Felici più arretrato, per sostenere la linea di centrocampo quando il Roccella cercherà di far male ai rosanero. Insomma, oggi si vedrà un Palermo diverso e non solo per le assenze di Doda e Vaccaro.