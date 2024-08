Gds: “Palermo, tante carezze per Alfred Gomis”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e l’infortunio di Gomis.

Come avviene sempre più spesso, i calciatori utilizzano i propri profili social per condividere pensieri ed emozioni in momenti particolari. È anche il caso di Gomis, che ha usato una storia su Instagram per rassicurare chiunque gli abbia manifestato vicinanza, pubblicamente o in privato, dopo l’infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare gran parte (se non tutta) della stagione. “Tornerò! Più forte!” è stata la semplice frase del portiere rosanero, accompagnata da una foto che lo ritrae dolorante mentre si dirige verso la panchina dopo l’infortunio subito a Brescia.

Anche i compagni di squadra hanno voluto esprimere il loro sostegno. Lund ha scritto “Stay strong my friend” per dimostrare affetto e vicinanza, un incoraggiamento a non mollare, mentre Diakitè ha scelto il francese con un “Force à toi l’ancien” per fargli forza. Il preparatore dei portieri del Palermo, Guido Nanni, guarda già al futuro con ottimismo, condividendo un “Ti aspettiamo leone” che sicuramente farà piacere al numero 1 rosanero.