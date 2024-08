Gds: “Palermo, per il colpo in attacco si prova a trattare”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sul colpo in attacco che vuole mettere a segno De Sanctis.

Per il ruolo di centrale con piede destro, il nome principale resta quello di Ceccherini, in uscita dal Verona. La Cremonese, che sembrava vicina a tesserarlo, non ha ancora concretizzato l’interesse, lasciando spazio a possibili sviluppi. Un’alternativa potrebbe essere un giocatore proveniente da una società estera, il classico “mister X” che potrebbe emergere negli ultimi giorni di mercato.

In attacco, invece, la situazione rimane ferma per motivi strettamente economici. Non è una questione di disponibilità finanziaria del Palermo, ma piuttosto delle richieste considerate eccessive da parte del Celta Vigo per Allende e del Rakow per Crnac. La strategia attuale è quella di attendere, nella speranza che la situazione si sblocchi. Anche in questo caso, non si esclude la possibilità di un colpo a sorpresa, simile a quello di Appuah. Sul fronte delle uscite, Graves firmerà in settimana per la Reggiana.