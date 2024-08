Gds: “Palermo, ore decisive per il portiere. Costil in vantaggio su Consigli”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e l’obiettivo per la porta per sostituire l’infortunato Gomis.

Fortunatamente il mercato è ancora aperto. La sfortunata vicenda dell’infortunio di Gomis (lesione del tendine rotuleo, con stagione praticamente finita) ha costretto De Sanctis a rivedere i piani già definiti, dopo l’ingaggio del senegalese e del giovane Di Bartolo, che sembrava aver completato il reparto portieri per la stagione. Purtroppo, alla prima giornata di campionato, tutto è cambiato improvvisamente, obbligando il direttore sportivo a tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto.

In questa situazione difficile, il Palermo ha almeno la fortuna di poter contare su qualche giorno in più prima della chiusura del mercato, fissata per l’1 settembre. Ora inizia la ricerca di un nuovo portiere, con De Sanctis che sta valutando diverse opzioni per trovare la soluzione migliore, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il primo nome sulla lista è quello di Consigli, portiere del Sassuolo, che potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Con grande esperienza e carisma, Consigli rappresenterebbe una figura importante nello spogliatoio, ben conosciuto dall’allenatore Dionisi, che lo ha già guidato a Sassuolo.

Tuttavia, rimane da capire con quali garanzie Consigli accetterebbe di venire a Palermo, considerando che attualmente sarebbe visto come alternativa a Desplanches, che è diventato il titolare dopo l’infortunio di Gomis. Per un portiere abituato a essere protagonista in Serie A, potrebbe essere difficile accettare un ruolo secondario, ma nulla è escluso. De Sanctis ha già dimostrato in passato di saper gestire situazioni simili, come nel caso di Ochoa e Costil alla Salernitana, due portieri d’esperienza che ha saputo inserire in squadre già consolidate. Curiosamente, anche Costil, come Gomis, ha fatto il percorso dalla Francia all’Italia, e attualmente è svincolato.