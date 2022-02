L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesima aggressione sui mezzi amat.

Una nuova aggressione su una vettura della linea del tram che collega la stazione a Brancaccio, l’ennesima esplosione di violenza sui mezzi pubblici. Sul caso sono al lavoro gli investigatori della polizia, che hanno individuato l’autore del raid, un personaggio noto alle forze dell’ordine non nuovo a simili azioni. Stavolta ad avere la peggio è stata la guardia giurata in servizio sulla carrozza in supporto al personale Amat per il controllo dei biglietti e del green pass, una presenza messa in campo anche per tutelare lavoratori e passeggeri. Ma evidentemente i più esagitati non sembrano demordere e rinunciare alle intemperanze.

Ieri mattina, poco dopo le 8, in base alla ricostruzione dei fatti compiuta dagli agenti e dai responsabili dell’azienda di trasporto, sul tram 8 è scoppiato il finimondo. L’uomo, sprovvisto del ticket per la corsa e del green pass, ha risposto alla richiesta del personale nel peggiore dei modi: ha colpito con uno schiaffo e un pugno il vigilante, invitandolo a scendere dal mezzo. Non contento, all’altezza della fermata di via Amedeo d’Aosta, ha abbandonato la carrozza e si è piazzato sui binari davanti al mezzo, aggrappandosi a un tergicristallo. Un modo per danneggiare la vettura. Il traffico sulla linea è stato interrotto a lungo.

Da Brancaccio è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine ed è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. La guardia giurata è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla, mentre i poliziotti hanno ascoltato il personale Amat e i testimoni per tentare di avere notizie utili sull’autore del gesto. Agli investigatori sono state fornite anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati sulle carrozze. L’aggressore poco dopo è stato individuato dalle pattuglie. Per lui si sta valutando come procedere e quali accuse contestargli. Tra l’altro, Amat ha annunciato la presentazione di una denuncia per atto vandalico, mentre la guardia giurata procederà per lesioni.