L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Boscaglia in vista di Vibonese-Palermo.

Tolta la conferma di Somma in mezzo, tutti gli altri sono in ballottaggio, sia sulle fasce che per chi dovrà completare la coppia centrale. Gli exit poll danno per favorito Accardi, ma non è escluso che possa restare sulla destra. In quel caso Peretti sarebbe pronto in seconda battuta per agire al fianco di Somma.





Sulla corsia mancina Crivello appare destinato a mantenere il posto e la fascia da capitano, anche se Corrado dovrebbe nuovamente fare rientro tra i convocati dopo le assenze delle ultime due gare.

A centrocampo Luperini è pronto ad insinuarsi nei dubbi del tecnico per quanto riguarda la formazione iniziale. In avanti dovrebbe tornare Saraniti. Ai suoi fianchi Valente parte in pole sulla sinistra (con Floriano scalpitante dopo un turno di riposo) e Kanoute sulla destra, con Rauti e Broh in ballottaggio per completare la batteria di trequartisti.