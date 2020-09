L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rientro a scuola a Palermo. Negli edifici scolastici di ogni quartiere della città sale-mensa e laboratori sono stati trasformati in aule. Sembra scorrere tutto liscio anche al liceo classico Umberto, che ha una carenza di almeno otto aule per potere garantire la didattica in presenza a tutti i 1200 alunni.