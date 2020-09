L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Orlando

«Gli è andata male. Abbiamo assistito a scene sconfortanti di chi chiedeva almeno una astensione, l’astensione del presidente Orlando (lo aveva fatto Ugo Forello, ndr). Io su questo dico solo che siamo all’accattonaggio politico. Quanto poi al senso di questa giornata, noto che le minoranze hanno creato un’alleanza per distruggere. Volevano consegnare per un anno la città a un commissario. Questa si chiama antipolitica. Peraltro le scene sono state veramente pietose. Tra loro si sono spaccati: i grillini contestavano la presenza di Forza Italia, altri non volevano stare assieme alla Lega di Salvini. Ognuno si faccia un’idea del guazzabuglio che si è creato. Proporremo a breve una delibera al Consiglio perché approvi la riduzione dell’80 per cento della Tari per le imprese. Ci sarà poi una compensazione al Comune con fondi regionali».