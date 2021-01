Gds: "Palermo. Scavi in via Roma, da oggi è rivoluzione. Chiuso il tratto tra le vie Cavour e Bentivegna"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di nuovi cantieri a Palermo.

Si torna a parlare del collettore fognario, altra grande opera che ha subito decine e decine di ritardi a causa dei tanti problemi che hanno avuto le ditte, e del nuovo step di lavori che da oggi condizionerà e rivoluzionerà il traffico, in particolare nella zona di via Roma.

Via Roma verrà chiusa al traffico tra via Cavour e via Bentivegna e sempre lungo questo asse verrà sospesa la corsia riservata in direzione stazione centrale nel tratto Amari-Cavour. Via Guardione diventerà strada senza uscita con doppio senso di marcia fino al civico 78 e sarà chiusa da questo civico fino a via Roma con istituzione del divieto di sosta. Resta, invece, il doppio senso in via Cavour nel tratto tra via Roma e via Villaermosa, mentre in via Mariano Stabile verrà istituito il senso unico direzione mare tra via Villaermosa e via Roma, mentre su questa stessa strada ci sarà il senso unico direzione monte tra via Michele Amari e via Roma.