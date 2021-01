L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del cimitero dei “Rotoli”.

Sono 664 le bare in deposito.





I consiglieri comunali si confrontano su diverse tematiche: riparazione in tempi rapidi del forno crematorio, costruzione del nuovo impianto, individuazione di un’area esterna per le inumazioni, possibilità di sbloccare fondi in emergenza, nuovi loculi «mobili» autospurganti (la prima tranche già ordinata è in arrivo entro febbraio, si spera, ma può ospitare solo 50 salme) oltre a una tensostruttura.