L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme rifiuti a Palermo.

Dai controlli effettuati in due mesi e mezzo (da metà ottobre a fine dicembre 2020) con le telecamere, solamente l’1,75 per cento dei conferimenti risulta regolare.





La polizia municipale ha realizzato un report: 1.808 multe fra 166 e 1.200 euro, per un totale di 366 mila euro. Quindici ditte denunciate penalmente, in seguito a 2.600 riprese video controllate per centinaia e centinaia di ore di registrazione.