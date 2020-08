L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Per la retroguardia si attende di chiuder col Verona per Peretti. Ancora viva la possibilità di far tornare Langella dal Pisa.

Con una rosa massima di 22 elementi più un classe 2000, al Palermo restano 12 buchi da colmare, con 5 under ancora nel mirino della dirigenza. Se dovessero tornare tutti, i posti a disposizione si ridurrebbero a sette.