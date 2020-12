L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul primo giorno dell’ordinanza anti-stazionamento a Palermo.

Il centro è pieno di persone con buste natalizie, sacchetti e confezioni infiocchettate. E file davanti ai negozi, ordinati, pazienti e tutti con le mascherine. Niente multe per stazionamenti, solo richiami e inviti a non sostare per troppo tempo in un punto, fermi, a parlare.





«Non ci possiamo lamentare, anzi – dice Valentina Siciliano – Sabato il negozio, dove facciamo entrare massimo 60 persone, è stato pieno per tutto il giorno. Vedremo cosa succederà oggi, quando riapriremo il punto vendita al centro commerciale. Per fortuna lì ci sono le guardie giurate…».