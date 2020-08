L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Quotazioni in risalita per Caturano della Virtus Entella, rientrato in Liguria dopo il prestito al Cesena e nuovamente in uscita.

I rosa hanno sondato anche Saraniti, di proprietà del Lecce. Il centravanti palermitano lancia messaggi per un riavvicinamento a casa. Nel ruolo di prima punta si cerca principalmente un titolare da affiancare al giovane Lucca.