L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul pronto soccorso di Villa Sofia.

Pronto soccorso in tilt a Palermo a causa della realizzazione della nuova area di emergenza per l’assistenza dei pazienti all’ospedale di Villa Sofia. I lavori, che dovrebbero concludersi entro fine mese, stanno mettendo in difficoltà gli altri pronto soccorso del capoluogo.

Gran parte delle ambulanze che fino a poco tempo fa si fermavano a Villa Sofia, per adesso vengono dirottate nelle altre strutture sanitarie cittadine. Il picco si è verificato lunedì scorso: dieci ambulanze hanno portato i malati a Villa Sofia mentre 43 si sono mosse in direzione dell’ospedale Ingrassia e 51 verso il Civico.