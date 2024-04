Gds: “Palermo, pronto intervento si fa per dire. Le buche restano al loro posto”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle buche per le strade di Palermo.

Buche e voragini guadagnano terreno e… cemento. Dalla periferia al centro si balla sugli ammortizzatori delle auto messi a dura prova per chilometri o si finisce per restare intrappolati.

Tanto degrado in mezzo a tanta bellezza e ai turisti che a frotte affollano gli alberghi e le strutture ricettive della città. Eppure l’sos da lanciare per il pronto intervento sull’asfalto collassato è sollecitato dai vigili urbani anche

attraverso i canali social Twitter e Telegram.

Tutte le mattine, ma proprio tutte, il comando di Polizia Municipale invia sui due canali un invito ad usare un servizio per segnalare i dissesti del manto stradale e quelli dei marciapiedi ad una mail appositamente creata per limitare i disagi e rattoppare in velocità. Efficiente, se solo… esistesse.