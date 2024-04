Gds: “Palermo, perde il controllo dello scooter. Muore di notte in via Dante”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’incidente avvenuto in via Dante a Pasquetta.

Tra le automobili che sfrecciano lungo la via Dante, nei pressi dell’incrocio con piazza Virgilio, ci sono ancora i cocci del parabrezza. Tracce, che con la corteccia sfregiata dell’albero all’altezza del numero civico 58, raccontano il tragico incidente in cui ha perso la vita Ion-Doru Vacarescu, imbianchino rumeno di 53 anni (domani ne avrebbe compiuti 54).

L’episodio, che non ha coinvolto altri automobilisti, è avvenuto la sera di Pasquetta: Doru, così si faceva chiamare, era a bordo del suo Yamaha Xmax 300 nero e percorreva la via Dante. Intorno alle 21, ha perso il controllo del mezzo, nei pressi di un tratto di strada crepato e danneggiato. Come indicano i segni dei rilevamenti effettuati dal corpo della polizia municipale, la motocicletta ha sbandato puntando il marciapiede che ha finito per giocare il ruolo di catapulta: il cinquantatreenne è stato così sbalzato dalla sella sfracellandosi il volto contro l’albero.