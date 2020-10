L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rinvio di Palermo-Potenza.

I giovani di serie convocati in partite ufficiali non entrano nel conteggio dei giocatori disponibili e i rosanero hanno così meno di tredici elementi della prima squadra negativi al Coronavirus.





«Fondamentalmente vanno conteggiati i professionisti in lista più i giovani di serie stabilmente in prima squadra – è quanto spiegato dal segretario generale Emanuele Paolucci – la discriminante è essere aggregati stabilmente alla prima squadra. Non avendo due liste come nelle altre

categorie, la situazione va valutata di caso in caso. Può capitare che

un giocatore della Primavera venga temporaneamente aggregato, succede in tutte le categorie, ma questo non significa che faccia stabilmente parte della rosa».