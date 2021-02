Le limitazioni sul Ponte Corleone stanno bloccando Palermo, con il restringimento della carreggiata si forma una coda di macchine inaudita che blocca la città.

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione, con il Sindaco Orlando che vuole vederci chiaro sul ponte che è una struttura a rischio per via delle infiltrazioni d’acqua, ragion per cui ormai i mezzi pesanti non possono transitare più. Il Comune adesso vuole il superesperto che dovrà trovare una soluzione per non dividere la città in due, soprattutto per coloro che arrivano dal Sud della città, il ponte è importante. Sarebbe difficile arrivare all’aeroporto per cui si dovrebbe passare per forza dalla città per superare il nodo. La soluzione potrebbe essere quella di costruire un raddoppio del ponte.